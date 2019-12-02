لهذا السبب أحلام تشعر بالفخر والإعتزاز

أعربت الفنانة أحلام، عن شعورها بالفخر لانتمائها لدولة الإمارات، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث قامت أحلام بنشر مقطع فيديو من مراسم احتفال الإمارات بعيدها٤٨، وعلقت أحلام على الفيديو قائلة :" اليوم الوطني الإماراتي48‬⁩، ‏كل عام وبلادي الإمارات الحبيبة بخير وعز ورخاء في ظل قيادتنا الحكيمة، مافي شي يشبه شعوري بالفخر مثل لما أقول أنا إماراتيه، بنت زايد"، وحظي الفيديو على إعجاب كبير من قبل مُحبيها.



يُشار أن أحلام طرحت مؤخرًا عبر قناتها الخاصة على موقع" يوتيوب "أغنية "أنا ما استغني"، و الأغنية من كلماتها، وتأليف منصور الشادي، ألحان ناصر الصالح، وتوزيع موسيقي ووتريات خالد عز.





والجدير بالذكر أنَّ أحلام ترأس لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس"، الموسم الخامس من برنامج "The Voice" النسخة العربية انطلق شهر سبتمبر الماضي، وضم الموسم في لجنة التحكيم: أحلام، والسوبر ستار راغب علامة، حماقي،والديفا سميرة سعيد.

