Advertisements
Advertisements
Advertisements

ATV تذيع حلقات مسلسل "المؤسس عثمان"

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:27 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

تذاع يوم الأربعاء من كل أسبوع حلقة جديدة من حلقات مسلسل "المؤسس عثمان" والذي يعد تكملة للمسلسل الشهير "أرطغرل".

المؤسس عثمان مسلسل تركي درامي تاريخي من إنتاج مؤسسة بوزداغ فيلم وإخراج متين جوناي.

القنوات الناقلة للمؤسس عثمان
ويتم عرض الملسسل على قناة  ATV التركية، ويقدم "الفجر الفني" ترددات القناة على الأقمار الصناعية.

"أبطال المسلسل"
بطولة الممثل بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان ابن أرطغرل والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصلهان كارالار ويتم عرضه على قناة أي تي في التركية.

"قصة المسلسل"
تدور أحداث المسلسل حول قيام الدولة العثمانية ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث (وأصغر) أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مسلسل فنان المؤسس عثمان الفجر الفني

أخبار تهمك

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

منذ حوالي 12 ساعة

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. رد فعل الراقصة جوهرة على تسريب فيديو اباحي لها

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

منذ يوم

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة اليوم.. barcelona

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحاول إقناع الموهبة الكبرى بتفعيل بند العودة في الموسم الجديد

منذ حوالي 10 ساعات

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد.. هدف ميسي «الخرافي» يقود البرسا لصدارة الدوري الإسباني Messi

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. تطورات جديدة في أزمة حمدي النقاز مع الزمالك

منذ 39 دقيقة

مفاجأة.. نجم الأهلي على أعتاب فيورنتينا الإيطالي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 16 ساعة

هدف ميسي اليوم في شباك أتلتيكو مدريد Messi Goal

منذ حوالي 12 ساعة

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

منذ حوالي 14 ساعة

ميسي ينهي إستعداداته لحفل الكرة الذهبية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تشكيل ناري للأهلي في مباراة كأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

سر اختفاء صالح جمعة ومصيره مع الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

atv التركية تعرض مسلسل لـ"المؤسس عثمان"

atv تعرض مسلسل لـ"المؤسس عثمان"

قناة "atv" تعرض مسلسل "المؤسس عثمان"

atv تعرض مسلسل "المؤسس عثمان"

atv تعرض مسلسل "المؤسس عثمان"

atv تعرض مسلسل "المؤسس عثمان"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:01 م

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

04:08 ص

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

12:17 ص

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

05:02 م

هدف ميسي اليوم في شباك أتلتيكو مدريد Messi Goal

09:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status