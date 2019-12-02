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عاجل.. فنان شهير يصاب بالفشل الكلوي

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:54 ص
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بوابة الفجر
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كشفت عائدة العتيبي، زوجة الفنان خالد سامي عن إصابته قبل فترة بفشل كلوي مفاجئ، بعد إصابته بمرض في الكبد خلال رمضان الماضي.

وأشارت إلى توجيه الديوان الملكي السعودي بعلاج زوجها في الصين بعد تقدمه لطلب العلاج.

وأضافت أن غسيل الكلى الذي خضع له الفنان كان علاجًا مؤقتًا، حيث إنه يحتاج إلى زراعة كلي.

وشرحت أن سبب تأخر العملية كان رغبة ابنتهما سارة بالتبرع لوالدها بكليتها، لكن الفحوصات أظهرت عدم مواءمتها، مما حال دون تبرع لوالدها رغم رغبتها في ذلك.

وأوضحت العتيبي أن "أمر الديوان الملكي صدر قبل 10 أيام، والآن يجري التواصل مع الصين لترتيب نقل خالد إلى أحد المستشفيات المتخصصة بزراعة الكلى".

وأضافت: "حكومتنا الرشيدة هي حكومة خير ودعم للمواطن سواء أكان الفنان خالد سامي أو غيره، فهي لا تتأخر في إصدار أمر علاج خصوصاً للأمراض المستعصية لأي مواطن سعودي بحاجة للعلاج وبشكل عاجل".

وطمأنت العتيبي جمهور سامي على حالته، موضحةً أنه غادر المستشفى وهو الآن متواجد مع أسرته إلى حين موعد السفر، مضيفةً أنه "كسب في هذا الوقت محبة الناس ودعاءهم مما رفع من معنوياته ومقاومته للمرض".


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