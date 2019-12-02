تعرف على خطة القوافل العلاجية المجانية في الدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية علي ضرورة استمرار تنفيذ خطة القوافل الطبية والعلاجية التي تستهدف قرى ومراكز المحافظة خلال شهر ديسمبر الجاري.



وأوضح مختار أن القوافل الطبية يتم تنظيمها في إطار الجهود المستمرة التي تهدف إلى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا.



وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الخطة تشمل تنفيذ القوافل بقرية إصلاح غيط الكبير مركز جمصة يومي 2،3، وقرية الدرافيل مركز بلقاس يومي 6.7، وقرية ميت لوزة مركز المنصورة يومي 9.10، وقرية اليوسيفية مركز بني عبيد يومي 16.17 وقرية الشيخ حمام يومي 20.21، وقرية 53 أبو ماضي مركز بلقاس يومي 23.24، وقرية ميت اشنا مركز أجا يومي 30.31.



وأكد محافظ الدقهلية أهمية الاستمرار في الخطط الدورية لتنفيذ القوافل العلاجية الطبية المجانية وتوسيع قاعدة انتشارها بهدف تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بجميع قرى ومراكز ومدن المحافظة.



وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، إن القوافل العلاجية المجانية مستمرة شهريا لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة وخاصة في المناطق البعيدة لرفع المعاناة عن المرضى في كل مكان.