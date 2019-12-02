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عاجل.. وزير الطاقة الأمريكي يعلن استقالته من منصبه

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:14 ص
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وزير الطاقة الأمريكى، ريك بيرى
وزير الطاقة الأمريكى، ريك بيرى
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أعلن وزير الطاقة الأمريكى، ريك بيرى، عبر حسابها الرسمي على تويتر، استقالته من منصبه، دون الإدلاء بتفاصيل إضافية.


وقال بيري: " أودع اليوم وزارة الطاقة، كان لى الشرف أن أعمل وزيراً فى إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب"​​​.

 

يذكر أن الرئيس  الأمريكى دونالد ترامب،  كان قد نشر تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر، قال فيها: "أود أن أشكر وزير الطاقة، ريك بيري، على المهمة المتميزة التى قام بها"، وتابع: "يسرنى أيضا ترشيح نائب الوزير الحالي، دان برويليت، لمنصب وزير الطاقة الجديد".

 

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