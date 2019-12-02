عاجل.. وزير الطاقة الأمريكي يعلن استقالته من منصبه

أعلن وزير الطاقة الأمريكى، ريك بيرى، عبر حسابها الرسمي على تويتر، استقالته من منصبه، دون الإدلاء بتفاصيل إضافية.





وقال بيري: " أودع اليوم وزارة الطاقة، كان لى الشرف أن أعمل وزيراً فى إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب"​​​.

يذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، كان قد نشر تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر، قال فيها: "أود أن أشكر وزير الطاقة، ريك بيري، على المهمة المتميزة التى قام بها"، وتابع: "يسرنى أيضا ترشيح نائب الوزير الحالي، دان برويليت، لمنصب وزير الطاقة الجديد".