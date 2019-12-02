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"يشاركني جميع تفاصيلي".. رسالة حب من أصاله لشقيقها

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:41 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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تحرص دائمًا المطربهة أصالة على اظهار حبها لعائلتها ومن حولها فلديها طاقة حب لكل قريب منها، حيث عبرت عن حبها لشقيقها بكلمات مؤثرة وذلك بنشر صوره لهما عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 
وأرفقت تعليقًا على الصورة قائله: "أخي القريب منّ قلّبي ومنّ روحي ومنّي تحوّل منّ كونه ابني ليصبح أبي، يقلق ويطمئنّ ويساعد ويشاركني جميع تفاصيلي وتفاصيله ويحاورني ليُقتعني، يعرف مابي دون أنّ يسأل، يفهمُ مالاأريد التّعبير عنه ويُقتعني بسعة صدر، صادق كابتسامته، ناضج قارئ، أدعو الله أنّ يحميه لي ولعائلتي وأنّ نكبر دائمًا به ومعه".

يذكر أن الفنانه أصاله أحيت حفلاً غنائيا ضخمًا منذ أيام في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم، ولكن حصل شئ لم يكن متوقع أثناء الحفل، وهو تأثرها وبكاءها علي اغنيتها "ذاك الغبي" الأمر الذي فسرة البعض ان الاغنيه كانت موجهه لزوجها طارق العريان.

وفى سياق آخر ردت أصالة على شائعه انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان،حيث نشرت أصاله صورة لها مع زوجها عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقت على الصورة قائلة: "لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّة بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصص، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر، فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس "اثنان بكيان واحد"، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا، وكرامته منّ كرامتي، وهو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله، وقدّ صان عشرتي وتحمّل انشغالي، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني".

وأضافت "خلافنا دائماً بسبب انشغالنا، ولا شيء أكثر، إنّ كان هناك خبراً لمّا تردّدتُ بإخباركم، شكراً لسعة صدركم، وأرجو مراعاة مشاعري".

وطرحت أصاله ألبومها " فى قربك" مؤخرا، وضم الألبوم " 10 أغانى، هم:"في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد".



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