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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:00 ص
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أحمد عصام
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يستضيف فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا نظيره فريق بيرنلي يوم الثلاثاء 3 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي :-

وكانت قد نجحت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في الحصول على جميع حقوق البث المباشر الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في السنوات الماضية، حيث ستذاع تلك المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق بيرنلي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي ضد بيرنلي :-

واستقر المدرب الإسباني بيب جوارديولا على التشكيل الذي سيدخل به المباراة المقبلة ضد فريق بيرنلي على ملعب الاتحاد خاصة بعد التعادل امام فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدفين بالمباراة الماضية، حيث تأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

حراسة المرمى : ايدرسون.
خط الدفاع : والكر - اوتاميندي - ستونز - كانسيلو.
خط الوسط : فيرناندينيو - كيفين دي بروين - برناردو - رحيم سترلينج - رياض محرز.
خط الهجوم : جابريل جيسوس.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي :-

وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق بيرنلي في الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر والربع صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

ويحل فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة وبفارق11 نقطة عن فريق ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب صاحب الصدارة في البريميرليج ويرغب في تحقيق اللقب الغائب عن خزائن الفريق لما يقارب الـ30 عاما.

وكان فريق السيتي قد نجح في تحقيق الفوز على فريق تشيلسي في مباراته الأخيرة بالدوري الانجليزي الممتاز بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد، واحرز هدفين السيتي البلجيكي كيفين دي بروين والجزائري رياض محرز، حيث عاد لنغمة الانتصارات بعد هزيمته من فريق مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد.

مانشستر سيتي يفقد نجمه بسبب الإصابة :-

وتعرض اللاعب الأرجنتيني سيرجو اجويرو للإصابة خلال مباراة تشيلسي الماضية، وسوف يغيب عن أثرها حتى بداية السنة الجديدة 2020 حيث كم المتوقع أن يفقد الفريق الإنجليزي خدماته لما يقارب التسع مباريات، وسيعوض البرازيلي جابريل جيسوس غياب اجويرو في المباريات المقبلة.

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