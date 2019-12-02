بفستان ذهبي فوق الركبة.. روبي في أحدث جلسه تصوير لها (صورة)

وظهرت روبي بإطلالة ذهبية ساحرة حيث ارتدت فستان فوق الركبه باللون الذهبي، وكان الفستان مطرزآ بالمشغولات من القماش، واعتمدت علي تسريحه شعر بسيطه ومكياج ناعم ناسب إطلالتها اللامعة.



وحازت الصور على إعجاب وتعليقات كثيره من قبل متابعيها الذين أشادوا بجمالها وجذابيتها مؤكدين أنها جذابه جدًا في هذة الإطلالة.



وخطفت روبي، مؤخرًا قلوب رواد موقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديوهات لها، حيث ظهرت روبي، في مقطع الفيديوهات وهي ترقص على أغنيتها الشهيرة "طب ليه بيداري كده" في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41 ليتبادل رواد التواصل الاجتماعي الفيديو وسط حالة من الإعجاب.



يذكر أن روبي، عرضت كليب طب ليه بيداري كده مع بداية عام 2004 وحقق الكليب نجاحا باهرًا وأثار الكليب ضجة كبيرة حين ذلك بسبب جرأته حيث ظهرت روبي فيه في قاعة رياضة بالإضافة إلى المشهد الشهير على الدراجة ومشهد التنورة التي أصبحت موضة الفتيات في تلك الفترة.



جدير بالذكر ان أخر أعمال الفنانة روبي، هو مسلسل "أهو ده اللي صار" والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي خلال الحقبة، من عام 1918 حتى عام 2018، والمسلسل من إخراج حاتم علي، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وشارك في بطولته كل من سوسن بدر، وأحمد داوود، روبي، وأروى جودة، وعلي الطيب، ومحمد فراج، وهشام إسماعيل وباقه من ألمع النجوم.







شاركت الفنانة روبي متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة صور من آخر جلسه تصوير خضعت لها.