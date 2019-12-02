Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على جميع مواجهات الجولة المقبلة في الدوري الإنجليزي

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 06:45 ص
Advertisements
لاعبي ليفربول
لاعبي ليفربول
أحمد عصام
Advertisements
انتهت الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالأمس الاحد، ولكن يستعد عشاق الكرة الإنجليزية لجولة جديدة في البريميرليج ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل، حيث يشهد شهر ديسمبر دائما ضغط كبير للأندية في البطولات الإنجليزية.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز :-

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يحل فريق ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 32، ويأتي فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 29 نقطة، ويحل فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

مباريات الجولة الخامسة عشر من البريمرليج :-

يلتقي فريق مانشستر سيتي مع فريق بيرنلي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر، ويواجه فريق شيفيلد يونايتد نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، ويستضيف نادي مانشستر يونايتد فريق توتنهام هوتسبير على ملعب الأولدترافورد.

بينما سيواجه فريق ليفربول غريمه التقليدي فريق إيفرتون في ديربي الميرسيسايد على ملعب الانفيلد، ويستعد فريق أرسنال لمواجهة فريق برايتون على ملعب الاتحاد، ويخوض فريق نوريتش سيتي مباراة صعبة أمام فريق ساوثهامبتون على ملعب السانت ميري.

ويستضيف فريق كريستال بالاس نظيره فريق بورنموث على ملعب السيلهرست بارك، ويحل فريق ليستر سيتي ضيفا ثقيلا على فريق واتفورد صاحب المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، وبعد التعادل مع فريق مانشستر يونايتد يواجه فريق أستون فيلا منافسه فريق تشيلسي على ملعب الستامفورد بريدج في لندن، ويلتقي فريق ولفرهامبتون مع نظيره فريق وست هام يونايتد على ملعب الولفز.

حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز :-

وكان فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا قد نجح في تحقيق لقب البريميرليج في الموسمين الماضيين، ولم تتوقف تلك البطولات عند ذلك حيث حقق السيتي جميع البطولات في انجلترا بالموسم الماضي لأول مرة في تاريخ البطولات الإنجليزية، بينما يواجه الفريق هذا الموسم العديد من الصعوبات بسبب قوة فريق ليفربول وكثرة الإصابات في الفترة الأخيرة.

مفاجأة الدوري الإنجليزي الممتاز :-

ويعد فريق ليستر سيتي هو مفاجأة البريميرليج حتى الآن بعدما أنهى 14 جولة محتلا المركز الثاني في جدول الترتيب خلف ليفربول برصيد 32 نقطة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول لاعبي ليفربول ترتيب دوري الا الكرة العالمية الدوري الانجليزي الجولة الرابعة عشر الجولة الخامسة عشر

أخبار تهمك

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد.. هدف ميسي «الخرافي» يقود البرسا لصدارة الدوري الإسباني Messi

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

منذ حوالي 10 ساعات

سر اختفاء صالح جمعة ومصيره مع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة اليوم.. barcelona

منذ حوالي 9 ساعات

ميسي ينهي إستعداداته لحفل الكرة الذهبية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. هروب حمدي النقاز وفسخ تعاقده مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

منذ ساعتين و 47 دقيقة

هدف ميسي اليوم في شباك أتلتيكو مدريد Messi Goal

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رد فعل الراقصة جوهرة على تسريب فيديو اباحي لها

منذ حوالي 6 ساعات

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 16 ساعة

أهداف مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد.. هدف ميسي «لا يصدق» barcelona vs atletico madrid

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي على أعتاب فيورنتينا الإيطالي

منذ 35 دقيقة

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يحاول إقناع الموهبة الكبرى بتفعيل بند العودة في الموسم الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز تشيلسي على وست هام

جدول مباريات تشيلسي في شهر سبتمبر

مباريات الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز تشيلسي على بيرنلي

محمد صلاح يستعد لمانشستر سيتي في الجيم

تشيلسي يهزم كريستال بالاس بثنائية في البريميرليج

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:01 م

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

04:08 ص

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

12:17 ص

هدف ميسي اليوم في شباك أتلتيكو مدريد Messi Goal

09:14 م

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

05:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status