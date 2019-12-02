تعرف على جميع مواجهات الجولة المقبلة في الدوري الإنجليزي

انتهت الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالأمس الاحد، ولكن يستعد عشاق الكرة الإنجليزية لجولة جديدة في البريميرليج ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل، حيث يشهد شهر ديسمبر دائما ضغط كبير للأندية في البطولات الإنجليزية.





ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز :-





ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يحل فريق ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 32، ويأتي فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 29 نقطة، ويحل فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.





مباريات الجولة الخامسة عشر من البريمرليج :-





يلتقي فريق مانشستر سيتي مع فريق بيرنلي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر، ويواجه فريق شيفيلد يونايتد نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، ويستضيف نادي مانشستر يونايتد فريق توتنهام هوتسبير على ملعب الأولدترافورد.





بينما سيواجه فريق ليفربول غريمه التقليدي فريق إيفرتون في ديربي الميرسيسايد على ملعب الانفيلد، ويستعد فريق أرسنال لمواجهة فريق برايتون على ملعب الاتحاد، ويخوض فريق نوريتش سيتي مباراة صعبة أمام فريق ساوثهامبتون على ملعب السانت ميري.





ويستضيف فريق كريستال بالاس نظيره فريق بورنموث على ملعب السيلهرست بارك، ويحل فريق ليستر سيتي ضيفا ثقيلا على فريق واتفورد صاحب المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، وبعد التعادل مع فريق مانشستر يونايتد يواجه فريق أستون فيلا منافسه فريق تشيلسي على ملعب الستامفورد بريدج في لندن، ويلتقي فريق ولفرهامبتون مع نظيره فريق وست هام يونايتد على ملعب الولفز.





حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز :-





وكان فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا قد نجح في تحقيق لقب البريميرليج في الموسمين الماضيين، ولم تتوقف تلك البطولات عند ذلك حيث حقق السيتي جميع البطولات في انجلترا بالموسم الماضي لأول مرة في تاريخ البطولات الإنجليزية، بينما يواجه الفريق هذا الموسم العديد من الصعوبات بسبب قوة فريق ليفربول وكثرة الإصابات في الفترة الأخيرة.





مفاجأة الدوري الإنجليزي الممتاز :-





ويعد فريق ليستر سيتي هو مفاجأة البريميرليج حتى الآن بعدما أنهى 14 جولة محتلا المركز الثاني في جدول الترتيب خلف ليفربول برصيد 32 نقطة.



