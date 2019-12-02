قبل ما تتحرك.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

تستحوذ أخبار الطقس اليوم، على اهتمام عدد كبير من المواطنين، حيث يحرص عدد كبير منهم على الاستعلام عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة بشكل يومي قبل ممارسة نشاطهم اليوم، وذلك تقدم هيئة الأرصاد الجوية، خدمة للمواطنين بنشر حالة الطقس بشكل يومي.





وعن حالة الطقس اليوم الاثنين 2 ديسمبر، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، حيث يحرص عدد كبير من المواطنين على الاستعلام بشكل يومي على حالة الطقس.





وتوقعت الهيئة أن يسود طقس مائل للدفء شمالًا، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا.





وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، حيث تكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية، موضحة أن الرؤية الأفقية تقل في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.





وأضافت الهيئة العامة للأرصاد، أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.