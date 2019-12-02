مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر.. مشاهدة مباراة مصر المقاصة ضد فاركو بث مباشر

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في التقرير التالي أهم مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة لها.



مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر "دور الـ32"



وادي دجلة ضد بيلا، عندما يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة نظيره بيلا، في تمام الثانية والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، والواحدة والنصف مساءً بتوقيت تونس، والثانية عشر والنصف مساءً بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT، في مواجهة قوية في افتتاح دور الـ32 من بطولة كأس مصر.



مصر المقاصة ضد فاركو، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو ضيفا ثقيلا على نظيره مصر المقاصة، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت تونس، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT، في مباراة نارية ينتظرها عشاق الكرة المصرية بشل عام والفريق الفيومي بشكل خاص، حيث يتطلع المقاصة لتحقيق الفوز والهروب من مفاجآت الكاس.

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر، حيث تفتتح منافسات دور الـ32 من البطولة، مساء اليوم الأثنين الموافق 2 12 2019، أبرزها مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة ضد فاركو، لذلك نعرض لكم جدول مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.