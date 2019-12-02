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عاجل.. تحطم طائرة بمحيط مطار سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 06:27 ص
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بوابة الفجر
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لقى 3 أشخاص حتفهم، بعدما تحطمت طائرة صغيرة فى الطرف الشمالى من مطار سان انطونيو الدولى فى ولاية تكساس الأمريكية فى ساعة متأخرة من مساء الأحد.


ونقلت محطة إن.بي.سى شيكاغو، عن تشارلز هود قائد الإطفاء فى سان أنطونيو، أن الطائرة كانت فى طريقها من شوجرلاند إلى بويرن عندما واجهت مشكلات فى محركاتها وحولت اتجاهها إلى مطار سان انطونيو الدولي، وسقطت الطائرة على رصيف وقُتل كل ركابها الثلاثة.

 

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الكلمات المفتاحية

مطار سان أنطونيو تحطم طائرة أمريكية

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