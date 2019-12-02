خاص | جمهور نيجيريا يهتف للمهدي سليمان .. والأخير يهديهم قميصه (فيديو)

قام جمهور فريق إينوجو رينجرز النيجيري، بالهتاف للمهدي سليمان حارس مرمى فريق بيراميدز، وذلك عقب انتهاء مواجهة الفريقين بالكونفدرالية.





وحسم نادي بيراميدز مواجهة مضيفه إينوجو رينجرز، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد نامدي ازيكيو ستاديوم، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.





والتقطت عدسة الفجر الرياضي هتاف جمهور نيجيريا لحارس بيراميدز، ليتبادل معهم الأخير قميصه.





وعلق المهدي سليمان للفجر الرياضي قائلاً : بعضا من جمهور الفريق المنافس هتف لي قبل اللقاء، ثم هتفوا لي بعد انتهاء المباراة، واهديتهم قميصي، معربا عن سعادته بتحقيق بيراميدز الفوز الرابع على التوالي خارج الديار بالكونفدرالية.





هذا وبادر بالتسجيل نادي إينوجو رينجرز عند الدقيقية 28، عن طريق مهاجم الفريق إبراهيم أولاويين.





وقبل نهاية الشوط الأول تعرض إيمانويل أوليسيس للطرد، بعد عرقلته لإريك تراوري جناح بيراميدز.





وفي الدقيقة 55، استطاع بيراميدز إحراز هدف التعادل بعدما تحصل إسلام عيسى على ركلة جزاء، ليتصدى لها محمد فاروق ويسجلها بنجاح على يمين حارس رينجيرز.





وفي الدقيقه 83، استطاع عمر العيوني، تسجيل هدف التقدم لبيراميدز بعد تمريره رائعه من إسلام عيسى.





بيراميدز لم يكتفي بهذا القدر، واستطاع تسجيل الهدف الثالث في الدقيقية 87، عن طريق إسلام عيسى من ركلة جزاء، تحصل عليها إريك تراوري بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء.





وبهذا الفوز تصدر بيراميدز المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، في انتظار مباراة المصري وإف سي تواذيبو، التي ستقام اليوم الأحد أيضا.





وينشر موقع الفجر الرياضي الفيديو الخاص بالواقعة بعد قليل