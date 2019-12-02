مواعيد مباريات اليوم في خليجي 24.. مشاهدة مباراة اليمن ضد العراق بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم في خليجي 24 والقنوات الناقلة



قطر ضد الإمارات، حيث يلتقي المنتخب القطري مع الأبيض الإماراتي في تمام الرابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT المفتوحة، بتعليق عصام الشوالي.



اليمن ضد العراق،عندما يصطدم المنتخب اليمني مع أسود الرافدين في تمام الرابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2 beIN SPORT، بتعليق يوسف سيف.



الكويت ضد البحرين، حيث يواجه المنتخب البحريني نظيره الكويتي في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، والعاشرة مساءًا بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2 beIN SPORT، بتعليق حسن العيدروس.



عمان ضد السعودية، في مواجهة قوية تجمع بين الأخضر السعودي ونظيره العماني، وذلك في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، والعاشرة مساءًا بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT المفتوحة، بتعليق حفيظ دراجي.

مواعيد مباريات اليوم في خليجي 24، حيث تختتم منافسات الجولة الثالثة من البطولة، مساء اليوم الأثنين الموافق 2 12 2019، أبرزها مباراة اليمن ضد العراق، لذلك نعرض لكم جدول مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.