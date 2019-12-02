ميلان يستهدف العودة للأضواء بصفقة من العيار الثقيل

يسعي نادي إيه سي ميلان الإيطالي لإبرام صفقة من العيار الثقيل لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة، وذلك لمحاولة اعادة الفريق لمساره الصحيح بعد سلسلة من النتائج المخيبة في مختلف البطولات خلال الفترة الأخيرة وابتعاده عن المنافسة بالدوري الإيطالي.





ميلان يخطط لضم السلطان:





ويتطلع نادي إيه سي ميلان للتعاقد مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، المهاجم السابق للوس أنجلوس جالاكسي، خلال فترة الانتقالات المقبلة، خاصة وأنه سيكون إضافة قوية للفريق الإيطالي.





وكان "ابرا" قد أعلن رحيله رسميا عن صفوف فريق لوس أنجلوس جالاكسي بشكل رسمي.





وذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، أن إيه سي ميلان يحلم بالتعاقد مع المهاجم السويدي بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، ويأمل أن يتم تقديم صفقة إبرا يوم 15 ديسمبر الجاري بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ120 لتأسيس النادي، حيث يرغب أن يكون "زلاتان" ضيف شرف الحفل.





بند مفاجئ في عرض ميلان لـ"إبرا":





تضمن العرض الذي قدمه نادي إيه سي ميلان للاعب إبراهيموفيتش أن تكون مدة التعاقد لمدة 18 شهرًا، مع وجود بند يتيح للاعب الرحيل عن صفوف الفريق نهاية الموسم الجاري، حال فشل الفريق في التأهل للبطولات الأوروبية هذا الموسم.





وسبق ولعب السلطان ابراهيموفيتش ضمن صفوف نادي إيه سي ميلان وحقق معه نجاحات جيدة، كما لعب ضمن صفوف عدة أندية أوروبية أبرزها باريس سان جيرمان وبرشلونة، وأياكس وانتر ميلان، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل أن يستقر به المطاف في الدوري الأمريكي.



