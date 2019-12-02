تقارير.. إدارة ريال مدريد كانت تفضل مورينيو عن زيدان

كشفت تقارير انجليزية اليوم الأحد أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز، كانت تفضل التعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو في أول الموسم لعدم ارتباطه بأي نادي بدلا من الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الحالي للنادي الملكي.





وقالت صحيفة صن الإنجليزية الشهيرة أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، بقيادة فلورنتينو بيريز عرضت على البرتغالي جوزيه مورينيو تقاضي 12 مليون إسترليني، لعدم قيادة أي فريق هذا الموسم وانتظار رحيل الفرنسي زين الدين زيدان وأراد مسؤولو ريال مدريد أن يكون مورينيو بديلًا جاهزًا يتم التعاقد معه على الفور في حالة إقالة زيدان.





وأضافت الصحيفة الإنجليزية الشهيرة الي أنه تم عقد اجتماع يوم 21 أكتوبر الماضي بالعاصمة الانجليزية لندن وجمع بين جوزيه مورينيو والوكيل بيني زاهافي ولكن غادر المدير الفني البرتغالي الاجتماع مقتنعًا بأنه المرشح الرئيسي لتولي تدريب توتنهام ولذا رفض أي عرض يقدمه نادي ريال مدريد الإسباني.





واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة:" ريال مدريد الإسباني لم يكن النادي الوحيد الذي رغب في التعاقد مع جوزيه مورينيو هذا الموسم، ولكن كانت هناك محاولات من بوروسيا دورتموند الألماني وميلان الإيطالي وليون الفرنسي بالإضافة إلى جوانجزو إيفرجراند الصيني، والذي عرض 40 مليون إسترليني سنويًا خالية الضرائب ولكن فضل جوزيه مورينيو تولى القيادة الفنية لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بشكل رسمي خلفًا لماوريسيو بوكيتينو الذي تم إقالته بسبب سوء النتائج مع الفريق اللندني.



