شيما الحاج تطمئن جمهورها على حالتها الصحية بعد نقلها للمستشفى.. وهذا ما طلبته من الإعلام

















وجهت الفنانة شيما الحاج، الشكر إلى كل من سأل عنها، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، الفترة الماضية، وانتقلت على إثرها إلى إحدى المستشفيات.ونشرت شيما الحاج، فيديو لها وهي بالسيارة عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"، قالت خلاله: "أنا عايزة أشكركم واحد واحد اقولكوا ربنا يحفظكم جميعا شكرا بجد من قلبي على كل اللي بعتلي، كلامكم فرق معايا شكرًا انكم اطمنتوا عليا، انا الحمد لله بخير".وأضافت شيما: "كل اللي حصل معايا إن عربيتي لما عطلت على طريق مصر السويس في الحتة دي فيها إصلاحات ورمل كتير وعفرا، فكل ده خدتو على صدري واستنشقته فأدي لإجهاد حاد في القصبات الهوائية وأنا من الناس اللي جسمها حساس في أي حاجة شكرا بجد ربنا يخليكم ليا ويحفظكم".كما طالبت من جمهورها والإعلام، بأن لايرسل لها أحدًا أخبارًا تتم كتبتها على لسانها قائلة "طلب صغير، أنا بتمنى من كل اللي عندي ياريت محدش يبعتلي حجات بتتكتب على لساني أو بتتقال على لساني أو مواقع بتنزل حاجة، انا مبردش ومش هرد اللي عايز يكتب يكتب اللي يسمع يسمع، أي كلمة بتتقال علي لساني مش هتتقال غير عبر صفحتي الشخصية فقط".يذكر أن أخر ظهور للفنانة شيما الحاج، بمهرجان القاهرة السينمائي بدورته 41، والتي ظهرت من خلاله بإطلالة جذابة وشيك وارتدت فستان أسود طويل.