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تعرف على تشكيل مانشستر ستي المتوقع لمواجهة بيرنلي بالبريمير ليج

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:16 ص
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني، ضيفًا على بيرنلي، بملعب تورف مور بالجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.

وتقُام المباراة في العاشرة والربع مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة والحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر والربع بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويسعى مانشستر سيتي، لتحقيق الفوز بعدما حقق تعادلًا مخيبًا أمام نيوكاسل بهدفين لكل فريق، بالجولة السابقة وابتعد نسبيًا عن المنافسة على اللقب.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 29 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن ليستر سيتي المتواجد بالمركز الثاني، و 11 نقطة عن ليفربول صاحب الصدارة.

على الجانب الآخر يحتل بيرنلي المركز العاشر برصيد 18 نقطة حتى الآن، ويقدم مستويات مميزة له في البريميرليج.

ومن المقرر أن يبدأ جوارديولا تشكيل السيتي بكلًا من:

إيدرسون.
بينجامين ميندي - فيرناندينيو - جون ستونز - والكر.
إيلكاي جوندوجان - رودريجو كاسكانتي
رحيم ستيرلينج - كيفين دي بروين.
بيرناردو سيلفا - جابريل جيسوس

فيما من المتوقع أن يبدأ بيرنلي بتشكيل مكون من:

نيك بوب
فيليب بارديسلي - جيمس تاركوفيسكي - بن ميي - تشارلي تايلور.
جيفري هندريك - جاك كورك - أشلي ويستوود - دويت مكنيل
أشلي بارنس.
كريس وودس.

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