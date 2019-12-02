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ضبط 8 متهمين أثناء تنقيبهم عن الآثار بسوهاج

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 04:22 ص
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بوابة الفجر
أبورية حسين
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تمكن ضباط قسم شرطة السياحة والآثار بمديرية أمن سوهاج من ضبط 8 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب بحثا عن الآثار، وتم العثور علي شواهد آثرية عبارة عن مباني ترجع للعصر اليوناني والروماني ثابتة أسفل الحفر وأدوات الحفر المستخدمة.

 تلقي اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارًا يفيد بورود معلومات لضباط قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج مفادها قيام كلًا من إسماعيل ش ع م68 عامًا بالمعاش ويقيم دائرة مركز المراغة وفتحي ع ح 55 عامًا عامل ويقيم بناحية دائرة المركز بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار بمنزليهما.

عقب استصدار اذن النيابة العامة إستهدفت مأمورية من ضباط القسم بالإشتراك وضباط وحدة مباحث مركز المراغة استهدفت منزلي المذكورين وتبين الآتي ضبط المتهم الأول ونجليه كلًا من أحمد ا ش ع 32 عامًا سائق ومحمد ا ش ع 27 عامًا عامل ويقيمان بذات الناحية ووجود حفرة بأبعاد 160× 180 سم بعمق 2.5 متر ويتفرع عند المنتصف حفر آخر جانبي بقطر 1.5 متر وعمق 4 متر ينتهي بعدد " 2 " سرداب ووجود شواهد آثرية عبارة عن مباني ترجع للعصر اليوناني والروماني ثابتة أسفل الحفر وأدوات الحفر المستخدمة عدم تواجد المتهم الثاني.

كما تم ضبط كل من محمد ع ح م 35 عامًا عامل والجمل ذ ا 36 عامًا عامل وأحمد ع ش 24 عامًا عامل ومنتصر ع ش عامًا 24 عامل وعبد الباسط ا ع 45 عامًا عامل وخالد ن ع ح 22 عامًا عامل وجميعهم يقيمون بذات الناحية ووجود حفرة دائرية الشكل 3.20 متر بعمق 5 أمتار، أدوات الحفر المستخدمه.

تم التحفظ علي الحفر والأدوات المستخدمة وبمواجهة المتهمين إعترفوا بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النياب العامة التحقيق.
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