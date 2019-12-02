تعرف على مشاهدات أغنية عمرو دياب الجديدة "أول يوم في البعد"(فيديو)





حققت أغنية "أول يوم في البعد" للنجم عمرو دياب، فيق أكثر من 2,747,101 مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يويتوب.





ولاقت الأغنية فور طرحها تفاعلًا من الجمهور فور عرضها، حيث أبدى الكثيرون إعجابهم بها.





يذكر أن عمرو دياب يستعد خلال الأيام القادمة لطرح ألبومه "أنا غير" كاملًا، من خلال قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومنصات استماع الأغاني الإلكترونية.





وطرح الهضبة من الألبوم سبع أغانٍ حتى الآن، ولاقت أغاني الألبوم رواجًا واسعًا لدى جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة القادمة، وكان قد طرح أولى أغاني الألبوم في بداية صيف 2019.







