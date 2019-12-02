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من لبيس للراقصات إلى ظهوره في فيديوهات إباحية.. 7 معلومات لا تعرفها عن خالد أحمد زوج جوهرة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 04:12 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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أثارت الرقصة الشهيرة جوهرة، ضجة واسعا عبر موقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الأخيرة، بعد تدوال فيديو إباحي لها مع شاب يدعي خالد أحمد.

وتم تسريب الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديوهات والصور الخاصة جوهرة، في غرفة نومها بصحبة صديقها، في أوضاع غير لائقة.

وبعد انتشار الفيديو والصور الخاصة ب جوهرة والشاب الذي ظهر معها، أصبح الجمهور يتساءل عن هوية هذا الشاب المثير، هو حديث السوشيال ميديا.


1_ اسمه خالد أحمد وهو في منتصف العشرين من عمره.

2_ مقيم بمنطقة فيصل مع عائلته وهو من أسرة متوسطة الحال.

3-  كان مساعدً لملابس الراقصة نجوان، وبسبب خلافات مالية وصلت إلى حد اتهامه بالسرقة، ترك العمل.

4- عمل مع الراقصة الروسية انستازيا والتي اتهمته بمغازلتها، وترك العمل معاها هي الأخرى.

5- تعرف على جوهرة الراقصة وعمل معاها كلبيس، ولكن تطورت علاقة العمل إلى علاقة عاطفية، تم تصوير هذه الفيديوهات خلالها.

6- كشف خالد أحمد بأنه متزوج من الرقصة جوهرة، منذ فترة وهذا الصور فقط لتخاليد العلاقة الزوجية بينهم.

7- أكد بأنه والدته تأثرت كثير بعد انتشار الفيديوهات الإباحية مع جوهرة.


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