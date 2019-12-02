Advertisements
Advertisements
Advertisements

تشكيل ناري للأهلي في مباراة كأس مصر

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 03:37 ص
Advertisements
النادي الأهلي
النادي الأهلي
محمد الصو
Advertisements
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لخوض مباراة جديدة بعد انتهاء مباراته الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي تلقى هزيمة من النجم الرياضي الساحلي التونسي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضية على الملعب الأوليمبي برادس، ضمن منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية والتي تضم كل من" الهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي والنجم الساحلي".

واستأنف الفريق تدريباته ظهر أمس الأحد على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة بني سويف، ضمن منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.

ويطمح المارد الأحمر لتحقيق الفوز على بني سويف، سعيًا منه لإحراز لقب بطولة كأس مصر، والتي خرج منها النسخة الماضية على يد بيراميدز سبورت، في نصف نهائي البطولة.

ويستضيف النادي الأهلي، بني سويف على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر، يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يدخل السويسري رينيه فايلر المدير الفني المباراة بتشكيل يغلب عليه دكة البدلاء، رغبة منه في إراحة لاعبيه قبل مواجهة الهلال السوداني يوم الجمعة المقبلة بدوري الأبطال.

ومن المنتظر أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بني سويف كالآتي:-

حراسة المرمى:شريف إكرامي
خط الدفاع: محمود وحيد - سعد الدين سمير - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني.
خط الوسط حسام عاشور - أليو ديانج - مجدي قفشة - رمضان صبحي
خط الهجوم: حسين الشحات -مروان محسن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجموعات دوري أبطال أفريقيا كون النادي الأهلي الدوري الافريقي الإمارات

أخبار تهمك

عاجل.. هروب نجم الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

منذ يوم

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رد فعل الراقصة جوهرة على تسريب فيديو اباحي لها

منذ حوالي 3 ساعات

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. هروب حمدي النقاز وفسخ تعاقده مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

أهداف مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد.. هدف ميسي «لا يصدق» barcelona vs atletico madrid

منذ حوالي 6 ساعات

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 13 ساعة

هدف ميسي اليوم في شباك أتلتيكو مدريد Messi Goal

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحاول إقناع الموهبة الكبرى بتفعيل بند العودة في الموسم الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

يوتيوب beIN Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة برشلونة ا

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

منذ حوالي 7 ساعات

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة اليوم.. barcelona

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد.. هدف ميسي «الخرافي» يقود البرسا لصدارة الدوري الإسباني Messi

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة برشلونة ضد اتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الاسباني بث مباشر Barc

منذ حوالي 6 ساعات

سر اختفاء صالح جمعة ومصيره مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

قرار فوري من فايلر للاعبين عقب مواجهة النجم الساحلي

مجلس الأهلي يؤازر الفريق أمام النجم من ملعب رادس

«شووت NOW» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر رابط ماتش TIME AHLY يلا شوت PLUS رابط ماتش الاهلي YOUTUBE AHLY

إشادة وعتاب..ماذا دار بين فايلر ولاعبي الأهلي عقب هزيمة النجم؟

فايلر يطالب بتجهيز بديل أيمن أشرف قبل مواجهة الكأس

الأهلي لـ"فايلر": جمهورنا يثق بك

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:01 م

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

هدف ميسي اليوم في شباك أتلتيكو مدريد Messi Goal

09:14 م

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

12:17 ص

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

05:02 م

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة اليوم.. barcelona

10:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status