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إصابة ديمبلي تفتح الباب أمام مشاركة نجم برشلونة الشاب

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 03:09 ص
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ديمبلي
ديمبلي
عبدالقادر عرابي
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فتحت الإصابة الكبيرة التي تلقاها نجم برشلونة ومنتخب فرنسا عثمان ديمبلي الباب أمام مشاركة النجم الغيني الشاب "أنسوا فاتي" من جديد مع برشلونة.

وكان ديمبلي قد تلقى إصابة قوية في مباراة فريقه أمام بوروسيا دورتموند، في الجولة الخامسة من المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستؤدي تلك الإصابة لغياب ديمبلي عن صفوف البارسا لفترة قد تصل لثلاثة أشهر.

ورغم إصابة ديمبلي القوية، إلا أن المدير الفني للفريق إرنستو فالفيردي لم يطلب من إدارة الفريق التدعيم خلال فترة الإنتقالات الشتوية، وفق صحيفة موندو ديبورتيفو.

وأشارت التقارير أن فالفيردي سيعتمد مجدداً على الثنائي الشاب كارليس بيريز و أنسوا فاتي، بجوار الثلاثي الهجومي الأساسي ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان.

وكان فاتي قد برز بقوة في بدايات الموسم مع البلوجرانا، أثناء فترة إصابة لويس سواريز وليونيل ميسي، قبل أن يتقلص دوره وتقل مشاركاته مجدداً مع الفريق.

وربما تفتح إصابة ديمبلي الباب أمام عودته للعب دور أساسي مع البارسا في المباريات القادمة.

ويحل برشلونة ضيفاً على نادي أتليتيكو مدريد اليوم بمعقله واندا ميتروبوليتانو، ضمن الجولة 15 من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة حاليا ً المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 31 نقطة، وذلك قبل مباراة أتليتيكو مدريد.
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