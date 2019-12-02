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تعرف على حظوظ التأهل لمنتخبات المجموعة الثانية بكأس الخليج

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 03:05 ص
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شعار خليجي 24
شعار خليجي 24
محمد جمال
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تختتم اليوم منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الخليج ( خليجي 24)، بمباريات قوية لحسم الرباعي الصاعد للدور نصف نهائي من البطولة، بعد حسم منتخب العراق المقعد الأول فى نصف النهائي.

وتقام اليوم مباراتان بالمجموعة الأولي، عندما يستضيف منتخب قطر نظيره منتخب الإمارات لحسم الصاعد بينهما ومجاورة منتخب العراق بعد خروج منتخب اليمن بسبب عدم حصوله على أى نقاط فى المباراتان الماضيتين مما يجعله خارج البطولة، بينما يمتلك منتخب قطر ومنتخب الإمارات 3 نقاط لكل منهما مما يجعل الفائز باللقاء يصعد مباشرة بجانب العراق للدور النصف نهائي، بينما سيواجه منتخب العراق نظيره منتخب اليمن.

ترتيب المجموعة الأولى قبل مباريات البوم بكأس الخليج

العراق 6 نقاط ( تأهل للدور نصف نهائي من البطولة)
الإمارات 3 نقاط
قطر 3 نقاط
اليمن بلا نقاط

بينما المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج ( خليجي 24) هي التى تتميز بصعوبتها وعدم معرفة من الصاعد حتى الأن للدور نصف نهائي، تضم المجموعة كل من السعودية وعمان والبحرين والكويت، وستقام اليوم مباراتان ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات ، الأولي تجمع بين منتخب السعودية ونظيره منتخب عمان والأخري بين منتخب الكويت والبحرين لحسم الصاعدين للدور نصف نهائي من البطولة.

ترتيب المجموعة الثانية قبل مباريات اليوم

عمان 4 نقاط
الكويت 3 نقاط
السعودية 3 نقاط
البحرين نقطة

وكان منتخب عمان قد تعادل فى اللقاء الأول أمام منتخب البحرين سلبيا ثم حقق الفوز على منتخب الكويت بهدفين لهدف، ويدخل لقائه أمام منتخب السعودية على أمال تحقيق الفوز أو التعادل من أجل الصعود رسميا.

بينما منتخب السعودية تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رونار والذى خسر اللقاء الأول أمام منتخب الكويت بثلاثية مقابل هدف ثم الفوز على منتخب البحرين بهدفين دون رد فى الجولة الثانية ويحتاج فقط للفوز على عمان للصعود.

بينما منتخب الكويت يملك ثلاث نقاط أيضا وسيدخل لقائه اليوم أمام البحرين وعينه صوب الفوز بالمباراة من أجل ضمان الصعود للدور التالي، بينما منتخب البحرين تعد فرصه صعبة بسبب وجوده فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة ويحتاج للفوز مع خسارة منتخب السعودية أمام عمان للصعود.
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