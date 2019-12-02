عاجل.. هروب نجم الزمالك

أفادت مصادر تونسية منذ قليل أن اللاعب حمدي النقاز نجم الزمالك قد أنهي تعاقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.





وأكد المحامي التونسي انيس بن ميم، أن موكله حمدي النقاز، قد قام بفسخ عقده اليوم مع النادي الأبيض، من جانب واحد.





وصرح بن ميم عبر وسائل الإعلام التونسية : لقد أتممنا اليوم جميع إجراءات فسخ العقد من جانب واحد، بسبب تأخر إدارة نادي الزمالك في سداد مستحقات اللاعب حمدي النقاز لأكثر من 4 رواتب، وعليه أصبح اللاعب حرا في الانتماء إلى أي فريق يريد.





وأكمل محامي النقاز تصريحاته، أنه تم إيداع شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل الحصول على مستحقات اللاعب كاملة من نادي الزمالك.





وكان نادي الزمالك قد تعرض لخسارتين متتاليتين في الدوري المصري أمام نادي إنبي، وفي دوري أبطال أفريقيا أمام مازيمبي الكونغولي.