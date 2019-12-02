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6 قرارات هامة من التموين تسعد المواطنين

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 02:44 ص
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بوابة الفجر
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اتخذت وزارة التموين، عددا من القرارات من أجل التخفيف عن المواطنين، كان آخرها تخفيض أسعار اللحوم السودانى فى المجمعات الاستهلاكية خمسة جنيهات لتصبح بـ80 جنيهًا بدلا من 85 وذلك لمده شهر ونصف من الآن.


كما أصدرت الوزارة قرارا بتخفيض 4 سلع تموينية على البطاقات التموينية بدءًا من اليوم، والسلع هى الأرز وتم تخفيضه من 9 جنيهات إلى 8 جنيهات، كذلك السكر تم تخفيضه من 9 جنيهات ونصف إلى 8، وأيضا تخفيض كيلو الدقيق من 6 و75 قرشًا إلى 6 جنيهات ونصف، وأخيرًا عبوة الزيت من 19 جنيهًا إلى 17 جنيهًا.


واتخذت التموين قرارًا بمد فترة التظلمات للمهددين بالاستبعاد من البطاقات التموينية حتى 15 ديسمبر، وذلك حتى يتسنى للمتظلمين التقديم بما يثبت استحقاقهم للدعم السلعى.


أيضًا أتاحت وزارة التموين فى الفترة الأخيرة الأسماك بجميع أنواعها البورى والبلطى والماكريل بتخفيضات تصل إلى 20 % عن سعرها الأصلى فى الأسواق الحرة.


وفى ذات السياق أيضا، أصدر الوزير على مصيلحى قرارًا بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة زوجها إلى المنظومة التموينية وذلك بعد شكاوى كثيرة من المواطنين استجاب لها الوزير على الفور.

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الكلمات المفتاحية

سلع اللحوم سعر اللحمة تخفيض أسعار بطاقات تموين

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