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موعد مباراة الكويت ضد البحرين اليوم «خليجي 24» مشاهدة مباراة البحرين والكويت بث مباشر beIN SPORT HD

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 02:39 ص
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المنتخب الكويت
المنتخب الكويت
حسام مجدي
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يستعد منتخب الكويت لمواجهة نظيره منتخب البحرين اليوم الإثنين 2 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24".

موعد مباراة الكويت والبحرين اليوم في كأس الخليج

وستلعب مباراة منتخب الخليج ضد نظيره منتخب البحرين اليوم في بطولة كأس الخليج العربي 24، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت السعودية على استاد عبدالله بن خليفة.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت والبحرين اليوم في كأس الخليج

وستذاه مباراة منتخب الخليج ضد نظيره منتخب البحرين اليوم في بطولة كأس الخليج العربي 24 على قناة "BEIN SPORTS HD2" بتعليق حسن العيدروس و قناة "الكأس 1" بتعليق أحمد الطيب وقناة الكويت الرياضة بنعليف ابراهيم الهشال وقناة عمان بتعليق موسى البلوشي.

ترتيب الكويت في مجموعته بكأس الخليج

ويتواجد منتخب الكويت قي المجموعة الثانية من مجموعات بطولة كأس الخليج العربي وهم منتخب عمان والسعودية والبحرين.

ترتيب الكويت واليمن قبل مباراة اليوم

ويتواجد منتخب الكويت في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بكأس الخليج برصيد 3 نقاط من أصل مباراتين خاصها الفريق حتى الآن في البطولة.

بينما يتواجد منتخب البحرين في المركز الرابع من جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيده من أصل مباراتين خاضها حتى الآن.
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