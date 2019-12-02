جوهرة ليست الأولى.. 5 راقصات أثرن ضجة بعد تسريب فيديوهات اباحية وكليبات مثيرة لهن - إحداهن أعلنت اعتزالها





1- دينا

وكانت اشعلت الرقصة الشهيرة دينا، السوشيال ميديا بعد انتشار مقطع فيديو إباحي لها مع رجل الأعمال حسام ابو الفتوح، والذي كانت متزوجه منه في ذلك الوقت عرفيا، وقامت هي ايضا بعد الإبتعاد عن الساحة الغنية لفترة وقامت بشراء محل ملابس، ولكنها عادت مرة أخرى للرقص والتمثيل.





2- سلمي الفولي بطلة كليب سيب إيدي



3 - برديس ا يضا أثارت الرقصة الشهيرة برديس لسوشيال ميديا، بسب عدة كليبات خادش للحياء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلي أنها تم القبض عليها، بتهمة،التحريض على الفسق والفجور، وصناعة فيديو خادش للحياء والفعل الفاضح، وتم حبسها لمدة 6 شهور، ولكنها اعتزلت الرقص تماما بعد موت صديقاتها الرقصة غزل، وقامت بحذف جميع الكلبيات الخاصة به من عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 4 - فيديو الرقصة شمس وسعد الصغير واشعلت الراقصة شمس، السوشيال ميديا بعد نشرها فيديو مثير لها مع المطرب سعد الصغير، الذي انكر زواجه منها. ونشرت فيديو يظهر فيه سعد وهو يقبل قدمها ويخلع لها الحذاء متغزلاً فيها ، وعلقت شمس على الفيديو قائلة:” سعد كان بيقول إني مهدداه وجايبه له بلطجية علشان أصورة وراح عمل فيا محضر! شايفين هو متهدد أزاي اهو دة الفيديو اللي كان حيموت علشان ما حدش يشوفه.. انا عايزة الفيديو دة يلف مصر كلها خلي الناس تعرف حقيقته.

5- شيما الحاج

ظهرت شيما الحاج بالملابس الداخلية فى فيديو، وتداول النشطاء هذا المقطع، ولم يرحمها الجمهور واتهمها بالتحريض على الفسق والفجور.











أصبحت الرقصة الشهيرة جوهرة، هي حديث السوشيال ميديا، بعد انتشار مقطع فيديو إباحي لها مع شاب وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديوهات والصور الخاصة جوهرة، في غرفة نومها بصحبة صديقها، في أوضاع غير لائقة.ورغم ان الشاب كشف بأنه متزوج من الرقصة جوهرة، وأن تم سرقه هاتفه الخاص، وأصدقائه هما من قاموا بنشر الصور الخاصة التي تجمعه بزوجته، ولكن الصورة أثارت غضب الجمهور المصري.ويذكر "الفجر الفني" 5 راقصات أثرن ضجة بعد نشر فيديوهات اباحية وكليبات مثيرة لهن.ايضا كان هناك فيديو كليب، يحمل عنوان "سيب إيدي" هز السوشيال ميديا والذي يحمل، على عدة مشاهد إباحية وغير لائقة ان تظهر عبر شاشات التلفزيون، وهو للمخرج الشاب وائل الصدّيقي، والموديل سلمى الفولي، وأثار ضجة كبيرة بسبب احتوائه على العديد من المشاهد التي وصفها رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالمسفةإلى أن بعد انتشار الفيديو كليب، تم حبس بطلة الكليب والمخرج شريف، والذي اعتذار بعد حبسه وقال إنه لن يقدم مثل هذا ألأعمال مرة ثانية