عاجل.. اتحاد الكرة يكشف عن مفاجأة جديدة في مواعيد الدوري العام

كشفت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن جدول مسابقة الدوري الممتاز بدءًا من الجولة السابعة، وكانت مواعيد الدوري قد طرأ عليها التغيير بعد تأجيل مباراة القمة، إضافة إلى التغيير في مواعيد مباريات الأندية المصرية بالبطولات الإفريقية للأندية.





وأكد حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد في تصريحات صحفية اليوم الأحد أن المواعيد الجديدة تم وضعها بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مع نقل المباريات المهمة التي كانت تقام بستاد برج العرب إلى ستاد المكس، واستمرار المصري للعب في السويس.





وأوضح "الزناتي" أن مواعيد الاتحاد السكندري والإسماعيلي في البطولة العربية تحدد مع كل دور حسب نظام البطولة مما يجعلها عرضة للتغيير المحلي.





وكشفت لجنة المسابقات، عن الموعد الجديد لقمة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة على أن تقام في السابعة والنصف من يوم 19 فبراير 2020، على استاد القاهرة.





مواعيد الجولة السابعة من الدوري الممتاز:





الثلاثاء 10 ديسمبر:

الجونة × النبي

الانتاج الحربي ؛ سموحة





الأربعاء 11 ديسمبر:





حرس الحدود × اف سي مصر

الاسماعيلي × المقاصة

وادي دجلة × الأهلي

الخميس 12 ديسمبر

الاتحاد × طنطا

المصري × المقاولون العرب

الزمالك × بيراميدز

الأحد 29 ديسمبر

اسوان × طلائع الجيش