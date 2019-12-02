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أبرز مباريات شهر ديسمبر.. مواجهة نارية في الكلاسيكو.. واختبارات مصيرية لقطبي الكرة المصرية

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:18 ص
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الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
حسن شحاتة
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يترقب العديد من عشاق الساحرة المستديرة العديد من المواجهات النارية المرتقبة خلال شهر ديسمبر الجاري، والتي أنطلقت أولى أيامه بالقمة النارية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، وانتهت بتفوق البلوجرانا بهدف نظيف.

ويرصد كم الفجر الرياضي في السطور التالية، أبرز المباريات المنتظرة في مختلف الأندية العالمية في شهر ديسمبر كالتالي:

مباريات الأهلي والزمالك في ديسمبر

كأس مصر

الأهلي ضد بني سويف، يوم 3 ديسمبر.
الزمالك ضد الشرقية، يوم 4 ديسمبر.

الدوري المصري

ينطلق بمباراتي الزمالك ضد سموحة، والأهلي ضد الإسماعيلي، يوم 11 ديسمبر.

الزمالك والإنتاج الحربي يوم 14 ديسمبر.
الأهلي مع الاتحاد السكندري يوم 15 ديسمبر.
الزمالك مع أسوان يوم 18 ديسمبر.
الأهلي مع مصر المقاصة، يوم 19 ديسمبر.
الزمالك ومضيفه طنطا يوم 22 ديسمبر.
الأهلي مع نادي مصر، يوم 23 ديسمبر.

دوري أبطال أفريقيا

يستضيف الأهلي نظيره الهلال السوداني، يوم 6 ديسمبر.
ويواجه الزمالك ضيفه بريميرو دي أجوستو الانجولي، يوم 7 ديسمبر.

يحل الزمالك ضيفا ثقيلا على زيسكو الزامبي، ويستضيف الأهلي نظيره بلاتينيوم الزمبابوي، يوم 27 ديسمبر.
أبرز مباريات دوري أبطال أوروبا ففي شهر ديسمبر

يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر

تنطلق الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بالعديد من المواجهات النارية أبرزها مباراة برشلونة الإسباني ضد إنتر ميلان الإيطالي.

نابولي الإيطالي ضد جينك البلجيكي.
ريد بول سالزبورج أمام ليفربول الإنجليزي.
أياكس الهولندي ضد فالنسيا الإسباني.

يوم الأربعاء 11 ديسمبر

يلتقي باير ليفركوزن الألماني مع نظيره يوفنتوس الإيطالي.
كلوب بروج البلجيكي أمام ريال مدريد الإسباني.
مباراة القمة بين بايرن ميونيخ الألماني أمام توتنهام الإنجليزي.
باريس سان جيرمان الفرسي ضد جالطاسراي التركي.

أبرز مباريات الدوريات الخمس الكبرى في شهر ديسمبر

ينطلق العديد من المواجهات القوية في شهر ديسمبر، خاصة في الدوريات الإنجليزي والإسباني والإيطالي، بينما يشهد الدوري الألماني والفرنسي مباريات متوازنة نسبيا.

الدوري الإنجليزي خلال شهر ديسمبر

مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام، يوم 4 ديسمبر.
يحل نادي مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على نظيره مانشستر سيتي، يوم 7 ديسمبر.
يستضيف نادي أرسنال نظيره مانشستر سيتي، يوم 15 ديسمبر.
يلتقي مانشستر سيتي مع ضيفه ليستر سيتي، يوم 21 ديسمبر.
يواجه توتنهام نظيره تشيلسي، يوم 22 ديسمبر.

يحل ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، ضيفا ثقيلا على نظيره ليستر سيتي، يوم 26 ديسمبر.

يستضيف أرسنال نظيره تشيلسي، يوم 29 ديسمبر، في ختام منافسات القمة في الشهر ذاته.

الدوري الإسباني

يلتقي برشلونة مع مضيفه ريال سوسيداد، يوم 14 ديسمبر.
يواجه فالنسيا نظيره ريال مدريد، يوم 15 ديسمبر.
يصطدم ريال مدريد بنظيره أتلتيك بيلباو، يوم 22 ديسمبر.

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان وضيفه روما، يوم 6 ديسمبر.
لاتسيو ضد يوفنتوس يوم 7 ديسمبر.

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