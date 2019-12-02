بعد تكريمه من السيسي.. فرنسا تحتفي بصاحب فكرة عربية الحواديت (فيديو)

قال هيثم السيد، صاحب فكرة عربية الحواديت، والمكرم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لن يتوقف عن القيام بقراءة القصص للأطفال، معقبًا: "طول ما في نفس وعمر، هفضل أحكي للأطفال بأمر الله تعالى".



وتابع صاحب فكرة عربية الحواديت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن تكريمه في مؤتمر الشباب من قبل الرئيس السيسي، أدى لتسليط الضوء على مشروعه، واهتمام الكثير به، لافتًا إلى أنه حصل على المركز الأول في الوطن العربي في المبادرات الانسانية والتوعية في الكويت مؤخرًا.



ولفت إلى أن هناك ترتيب منذ فترة كبيرة لزيارة فرنسا لنقل تجربته، لكن الموضوع تم تأجيله بسبب المظاهرات الأخيرة التي حدثت في باريس، معقبًا: " كان في ناس متبعني في فرنسا، وطالبوا مني نقل تجربتي في باريس، قائلين لي التكنولوجيا أكلت عقول الأطفال في أوروبا".

