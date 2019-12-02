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برلماني: تصدي الأزهر لقانون الأحوال الشخصية يعطي الموضوع صبغة دينية (فيديو)

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 06:23 ص
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النائب محمد فؤاد
النائب محمد فؤاد
أمنية فوزي
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قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إنه تعجب من تأجيل الرد من الأزهر على مشروعات القوانين المقدمة من مجلس النواب، متابعًا: "الأزهر نحى المشروعات المقدمة له جانبًا ولم يرد عليها، وطرح مقترح جديد".

وأضاف "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن الأزهر لم يعطي مجلس النواب رأيه في مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي عرضه عليه.

وأشار إلى أن تصدي الأزهر لقانون الأحوال الشخصية يعطي الموضوع صبغة دينية في أمور لا تحتمل ذلك، لافتًا إلى أن قانون الأحوال الشخصة به خلاف على أمور اجتهادية وليس أمور قطعية، معلقًا: "حتى الآن لم نسمع رأي الأزهر في مشروع القانون الذي قدم إليه".
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قانون الأحوال الشخصي توك شو النائب محمد فؤاد الأزهر

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