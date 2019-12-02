ملخص مباراة - أتلتيكو مدريد 0 × 1 برشلونة | الدوري الإسباني

تخطي فريق برشلونة الإسباني نظيره أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الليجا، في معقل الأخير "واندا ميتروبوليتانو".





وأحرز ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 86، ليكسر عقدته في هذا الملعب، الجديد والذي لم يستطع التسجيل به منذ استضافة أتلتيكو مدريد للفرق به.





وبهذه النتيجة قد إرفع برشلونة رصيده إلى 31 نقطة ليستعيد صدارة الليجا، بينما تراجع أتلتيكو مدريد إلى المركز السادس برصيد 25 نقطة.



