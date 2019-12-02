بيان عاجل من النائب العام بشأن فيديو طالب الهندسة المنتحر

أمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام ، اليوم الاثنين، بإجراء تحقيقات موسعة في واقعة نشر جزء من تسجيلات آلات المراقبة ببرج القاهرة، الخاصة بواقعة انتحار طالب كلية الهندسة بجامعة حلوان.





وستعلن النيابة العامة كافة التفاصيل، في بيان مستقل فور انتهاء التحقيقات.





يذكر أن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو لانتحار طالب بكلية الهندسة بجامعة حلوان، من أعلى برج الجزيرة أول أمس السبت.