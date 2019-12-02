وكالة الفضاء المصرية: "طيبة1" سيغطي الأماكن التى لا يصلها الإنترنت بمصر (فيديو)

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن "طيبة1" عبارة عن قمر اتصالات، ويقدم خدمة الاتصالات التليفونية والإنترنت لكل أنحاء مصر، بدلًا من الاعتماد فقط على الكوابل الأرضية في توصيل الإنترنت.



ولفت "القوصي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن هناك بعض الأماكن في مصر لا تصل إليها الإنترنت، ومن المقرر أن يقدم "طيبة1" لهذه المناطق خدمة الإنترنت والاتصالات، في ظل التكلفة الكبيرة لنقل الانترنت عن طريق الكوابل الأرضية.



وأشار إلى "طيبة 1" سيغطي مصر بالكامل وشمال إفريقيا وبعض الدول العربية، وبعض الدول الإفريقية الموجودة في حوض نهر النيل.

