محامي لينا أحمد الفيشاوي يكشف موعد عوتها إلى مصر













قال المحامي شعبان سعيد، إن لينا أحمد الفيشاوي، من المقرر أن تعود إلى مصر في أي وقت ترغب فيه وذلك بعد أن تم إلغاء قرار منعها من السفر ووضع والدتها على ترقب الوصول بالمطار وذلك بحكم من المحكمة.وأضاف خلال لقائه فى برنامج "ET بالعربي" قائلا: "تستطيع حاليًا لينا العودة إلى مصر في أي وقت، وذلك بعد قرار المحكمة ومن المرجح أن تعود إلى مصر في العطلات بعيدًا عن أيام دراستها بلندن".وتابع أن الخلافات حتى الأن لم تحل بين لينا والداها أحمد الفيشاوي، مشيرا إلى أن حل هذه الأزمة لم تكن نهاية الخلاف بينهم لأن هناك بعض القضايا الأخرى المتعلقة بالأمور المادية التى لم يلتزم بها الفيشاوي الصغير، لنجلته لينا.كانت أصدرت محكمة أسرة الخليفة إلغاء قرار منع لينا من السفر وتراقب الوصول والذي سبق صدوره لصالح أحمد الفيشاوى بمنع نجلته من السفر.لينا هي الابنة الوحيدة لأحمد الفيشاوي، والتي انجبها من الأعلامية هند الحناوي، وهما بينهم خلافات منذ عدة سنوات، حيث أن في البداية كان رفض الفيشاوي الاعتراف بنجلته لينا، إلي إن قامت والدتها برفع قضيه ضده لإثبات النسب.