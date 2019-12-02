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وزير الاتصالات: رقمنة خدمات الدولة تأتي في إطار بناء مصر الحديثة (فيديو)

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:36 ص
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وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
كساب أحمد
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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن رقمنة خدمات الدولة، تأتي في إطار بناء مصر الرقمية، وهذا يحمل الكثير من المميزات منها حصول المواطن المصري على الخدمات الحكومية الكترونيًا من خلال برامج المحمول أو مراكز البريد المصري.

وتابع وزير الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية بنشرة "الساعة التاسعة"، المذاعة على الفضائية "الاولى"، مساء الأحد، أن قمر "طيبة 1" يعد خطوة مهمة في مجال الاتصالات، لأن هذا القمر سيوفر خدمات الإنترنت، للأماكن النائية التي يتعذر مد الكابلات الضوئية إليها، وهذا القمر سياعد الاشقاء الأفارقة.

ولفت إلى أن الوزارة تسعى لنشر التجارة الرقمية من خلال العمل على تشريع لحوكمة وتنظيم التجارة الإلكترونية، وسيتم إعداد منصة لنشر التجارة الالكترونية الفترة المقبلة لمساعدة صغار التجار على الترويج لمنتجاتهم الكترونيًا.

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