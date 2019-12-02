Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة السعودية وعمان اليوم الاثنين 2-11-2019 بكأس الخليج العربي 24

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 12:36 ص
Advertisements
منتخب السعودية
منتخب السعودية
أميرة فطيم
Advertisements
ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية بين المنتخب السعودي، ونظيره العماني، مساء اليوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر 2019، على ملعب الدحيل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" المقام في قطر.

ويسعى منتخب السعودية إلى مواصلة صحوته لضمان الصعود إلى نصف نهائي البطولة، بعدما حقق فوزا ثمينا على منتخب البحرين بهدفين نظيفين في الجولة الماضية، وذلك عقب الهزيمة القاسية التي تعرض لها الأخضر في المباراة الإفتتاحية أمام منتخب الكويت، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فيما يكفي المنتخب العماني التعادل فقط للصعود إلى نصف النهائي، بعدما فاز أمام الكويت، بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، على ملعب ملعب خليفة، بعدما تعادل سلبيا مع منتخب البحرين في إفتتاحية كأس الخليج العربي.

ويحتل منتخب عمان صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية من كأس الخليج العربي، برصيد 4 نقاط، ويليه الكويت في المركز الثاني، برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد منتخب السعودية في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، في حين يتزيل منتخب البحرين ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

موعد مباراة السعودية ضد عمان في خليجي 24:-

من المقرر أن تقام مباراة السعودية ضد عمان، على ملعب الدحيل، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي والبحرين والعراق، والساعة الخامسة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد عمان في خليجي 24:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ وقناة الكأس، المالكين لحقوق البث الحصري لمباريات كأس الخليج العربي "خليجي 24".

التشكيل المتوقع للسعودية في مواجهة عمان:-

من المتوقع أن يدفع السويسري هيرفي رينار، المدير الفني لمنتخب السعودية، بفواز القرني في حراسة المرمى، وأمامه ياسر الشهراني، وزياد الصحفي، ومحمد الخبراني، وسعود عبد الحميد، فيما سيضع سلمان الفرج، ومحمد كنو، وعبد الله عطيف، في وسط الميدان، وسيقود هجوم المنتخب السعودي، الثلاثي؛ سالم الدوسري، وعبد الله الحمدان، وهتان باهبري.

حراسة المرمى: فواز القرني
خط الدفاع: ياسر الشهراني - زياد الصحفي - محمد الخبراني - سعود عبد الحميد
خط الوسط: سلمان الفرج - محمد كنو - عبد الله عطيف
خط الهجوم: سالم الدوسري - عبد الله الحمدان - هتان باهبري

التشكيل المتوقع لعمان في مواجهة السعودية:-

سيدفع أروين كومان، المدير الفني لمنتخب عمان بفايز الرشيدي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي سعد سهيل، عمران الحيدي، ومحمد المسلمي وعلى البوسعيدي، وسيضع الثنائي محمد الغافري وحارب السعدي في قلب الميدان، وأمامهم أحمد كانو، والمنذر العلوي، ومحسن جوهر، فيما سيقود خط هجوم عمان محسن الغساني.

حراسة المرمى: فايز الرشيدي
خط الدفاع: سعد سهيل - عمران الحيدي - محمد المسلمي - علي البوسعيدي
خط الوسط: محمد الغافري - حارب السعدي
خط الوسط الهجومي: المنذر العلوي - محسن جوهر - أحمد كانو
خط الهجوم: محسن الغساني


Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتخب السعودية وعمان منتخب السعودية والبحرين منتخب السعودية الان منتخب السعودية بث مباشر منتخب السعودية الان بث مباشر منتخب السعودية اليوم منتخب السعودية

أخبار تهمك

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة برشلونة ضد اتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الاسباني بث مباشر Barc

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الأهلي يحاول إقناع الموهبة الكبرى بتفعيل بند العودة في الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

منذ يوم

يوتيوب beIN Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة برشلونة ا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد.. هدف ميسي «الخرافي» يقود البرسا لصدارة الدوري الإسباني Messi

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

منذ حوالي 4 ساعات

أهداف مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد.. هدف ميسي «لا يصدق» barcelona vs atletico madrid

منذ ساعتين و 52 دقيقة

هدف ميسي اليوم في شباك أتلتيكو مدريد Messi Goal

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة اليوم.. barcelona

منذ ساعتين و 31 دقيقة

«يلا شوت لايف» NOW Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش برشلونة

منذ ساعتين

سر اختفاء صالح جمعة ومصيره مع الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل .. إصابة نجم برشلونة أمام أتليتكو مدريد

منذ ساعة

كورة لايف| بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والتي ستقام مساء اليوم الأحد الموافق 2-12-2019

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت» bein LIVE مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم Kora SPORT

منذ ساعتين و 49 دقيقة

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

إعلان قائمة منتخب السعودية في خليجي 24

رينارد يعلن قائمة الأخضر السعودي في "خليجي 24"

أول استعدادات لاعبي الهلال المشاركون في "خليجي 24"

«مباشر» موعد مباراة السعودية والكويت اليوم في كأس الخليج العربي.. مشاهدة مباراة السعودية بث مباشر Saudi Arabia مجانًا

التشكيل المتوقع للسعودية أمام الكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 24"

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة السعودية ضد الكويت بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش السعودية الآن live

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:01 م

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

هدف ميسي اليوم في شباك أتلتيكو مدريد Messi Goal

09:14 م

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة اليوم.. barcelona

10:19 م

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد.. هدف ميسي «الخرافي» يقود البرسا لصدارة الدوري الإسباني Messi

09:54 م

أهداف مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد.. هدف ميسي «لا يصدق» barcelona vs atletico madrid

09:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status