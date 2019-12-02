موعد مباراة السعودية وعمان اليوم الاثنين 2-11-2019 بكأس الخليج العربي 24

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية بين المنتخب السعودي، ونظيره العماني، مساء اليوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر 2019، على ملعب الدحيل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" المقام في قطر.





ويسعى منتخب السعودية إلى مواصلة صحوته لضمان الصعود إلى نصف نهائي البطولة، بعدما حقق فوزا ثمينا على منتخب البحرين بهدفين نظيفين في الجولة الماضية، وذلك عقب الهزيمة القاسية التي تعرض لها الأخضر في المباراة الإفتتاحية أمام منتخب الكويت، بثلاثة أهداف مقابل هدف.





فيما يكفي المنتخب العماني التعادل فقط للصعود إلى نصف النهائي، بعدما فاز أمام الكويت، بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، على ملعب ملعب خليفة، بعدما تعادل سلبيا مع منتخب البحرين في إفتتاحية كأس الخليج العربي.





ويحتل منتخب عمان صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية من كأس الخليج العربي، برصيد 4 نقاط، ويليه الكويت في المركز الثاني، برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد منتخب السعودية في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، في حين يتزيل منتخب البحرين ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.





موعد مباراة السعودية ضد عمان في خليجي 24:-





من المقرر أن تقام مباراة السعودية ضد عمان، على ملعب الدحيل، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي والبحرين والعراق، والساعة الخامسة مساءً بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد عمان في خليجي 24:-





وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ وقناة الكأس، المالكين لحقوق البث الحصري لمباريات كأس الخليج العربي "خليجي 24".





التشكيل المتوقع للسعودية في مواجهة عمان:-





من المتوقع أن يدفع السويسري هيرفي رينار، المدير الفني لمنتخب السعودية، بفواز القرني في حراسة المرمى، وأمامه ياسر الشهراني، وزياد الصحفي، ومحمد الخبراني، وسعود عبد الحميد، فيما سيضع سلمان الفرج، ومحمد كنو، وعبد الله عطيف، في وسط الميدان، وسيقود هجوم المنتخب السعودي، الثلاثي؛ سالم الدوسري، وعبد الله الحمدان، وهتان باهبري.





حراسة المرمى: فواز القرني

خط الدفاع: ياسر الشهراني - زياد الصحفي - محمد الخبراني - سعود عبد الحميد

خط الوسط: سلمان الفرج - محمد كنو - عبد الله عطيف

خط الهجوم: سالم الدوسري - عبد الله الحمدان - هتان باهبري





التشكيل المتوقع لعمان في مواجهة السعودية:-





سيدفع أروين كومان، المدير الفني لمنتخب عمان بفايز الرشيدي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي سعد سهيل، عمران الحيدي، ومحمد المسلمي وعلى البوسعيدي، وسيضع الثنائي محمد الغافري وحارب السعدي في قلب الميدان، وأمامهم أحمد كانو، والمنذر العلوي، ومحسن جوهر، فيما سيقود خط هجوم عمان محسن الغساني.





حراسة المرمى: فايز الرشيدي

خط الدفاع: سعد سهيل - عمران الحيدي - محمد المسلمي - علي البوسعيدي

خط الوسط: محمد الغافري - حارب السعدي

خط الوسط الهجومي: المنذر العلوي - محسن جوهر - أحمد كانو

خط الهجوم: محسن الغساني







