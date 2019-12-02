عاجل.. رد فعل الراقصة جوهرة على تسريب فيديو اباحي لها

في أول تعليق لها بعد أزمة تسريب فيديو اباحي لها، شاركت الراقصة جوهرة الجمهور حالتها عبر فيس بوك.

واكتفت بنشر إيموشن يعبر عن شعورها بالحزن.

تفاصيل الفيديو الاباحي

كشف الشخص الذى ظهر مع الراقصة الشهيرة جوهرة، عن مفاجأة جديدة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها بصحبتها، حيث أكد أنه متزوج منها منذ فترة، وذلك عبر خاصية أستوري على "إنستجرام".





وأشار إلى أن أن تسريب الصور جاء بعد أن تم سرقة هاتفه من قبل أصدقائه.





وأوضح أن الفيديوهات والصور التى تم تداولها ما هى إلا صورا لتوثيق علاقتهما الشخصية والزوجية، ولم بقم بارتكاب فعل فاضح كما اتهمه البعض، مضيفًا: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيشير الفيديو".







