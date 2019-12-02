حارس المصري لـ"الفجر الرياضي": "عايزين بطولة السنادي .. الجاي مفهوش هزار"



وتقدم النادي المصري عن طريق اللاعب أوستن أموتو فى الدقيقة 20 من زمن الشوط الاول، ثم سجل الفريق الموريتاني صاحب الأرض هدفين عن طريق باجيلي و ويلي فى الدقائق 46 و55 ثم تعادل المصري عن طريق أوستن أموتو فى الدقيقة 63 وفى الدقيقة الأخيرة قام الظهير الايمن للمصري ولاعب المنتخب الأولمبي المصري كريم العراقي بتسجيل هدف الفوز وهدف الفوز وتحقيق الثلاث نقاط الاولى للفريق فى المجموعة الأولى ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.



ترتيب المجموعة الأولى بعد مباراة المصري ونواذيبو



بيراميدز 3 نقاط



المصري 3 نقاط



نواذيبو الموريتاني بلا نقاط



إينوجو رينجرز النيجيري بلا نقاط

أبدى احمد مسعود حارس مرمى فريق المصري البورسعيدي سعادته، عقب الفوز على بطل موريتانيا نواذيبو، بأولى جولات دور المجموعات للكونفدرالية الافريقية.وقال مسعود لمراسل الفجر الرياضي : الفوز يزيدنا اصرار على استكمال المسيرة، نسعى لحصد بطولة هذا الموسم نرضي بها جمهور بورسعيد.وأردف حارس المصري: الروح القتالية هي سبب الفوز اليوم على بطل موريتانيا، كان هناك اصرار رجال.وإختتم اللاعب كلماته : سنعود لمباريات الدوري، القادم "مفهوش هزار"هذا وانتهت مباراة النادي المصري ونادي نواذيبو الموريتاني والتى أقيمت اليوم على ملعب شيخا ولد بيديا، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، لحساب المجموعة الأولي، بفوز المصري بثلاث أهداف مقابل هدفين.