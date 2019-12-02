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فريدة الشوباشي: "مفيش دولة في العالم متعرفش مصر" (فيديو)

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:16 ص
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فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
أمنية فوزي
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قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن منتدى شباب العالم يعمل على نقل الخبرات والمعلومات بين دول العالم، ويؤدي إلى علاقات محترمة مبنية على الاحترام والندية والمساواة، كما يجعل الخير متبادل بين دول العالم.

وأضافت "الشوباشي"، خلال حوارها مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأحد، أن مصر لها سمعة جيدة في العالم كله، متابعًا: "ابني كان بيدرس التاريخ المصري في مدرسة فرنسية حكومية"، معلقة: "مفيش دولة في العالم متعرفش مصر".

وأشارت الكاتبة الصحفية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي انتقل إلى الشباب وراهن عليهم، وأكد أن المستقبل لهم، معلقة: "زمان كان المسئول بييجي من المهد إلى الحد، مكنش في تغيير".
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فريدة الشوباشي اخبار مصر إكسترا نيوز

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