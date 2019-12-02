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رينيه فايلر يحذر نجوم الأهلي عقب خسارة النجم الساحلي

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 12:31 ص
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رينيه فايلر
رينيه فايلر
عبدالقادر عرابي
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وجه المدير الفني السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي رسالة تحذيرية لنجوم الفريق، قبل مواجهة بني سويف في دور الـ 32 من كأس مصر الثلاثاء القادم.

وشدد فايلر على ضرورة عدم الإستهانة فريق بني سويف، كونه ينشط في دوري الدرجة الثانية، وضرورة الحذر من مفاجآت كأس مصر.

وطالب فايلر من لاعبيه ضروورة نسيان نتيجة الفريق ضد النجم الساحلي التونسي، وضرورة التركيز على مواجهة بني سويف في الكأس، من أجل الفوز والعبور لدور الـ 16.

كما طلب فايلر من لاعبيه عدم التفكير في مباراة الهلال السوداني القادمة في الجولة الثانية من المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وإستأنف لاعبو المارد الأحمر تدريباتهم اليوم الأحد، بعد الحصول على راحة عقب العودة من تونس، بعد آداء مباراة النجم الساحلي في إفتتاح مباريات المجموعة الثانية، والتي خسرها نادي القرن بهدف نظيف، بملعب رادس بالعاصمة التونسية تونس.

كما عقد المدرب السويسري إجتماعاً مع مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ، من أجل مناقشة بعض الأمور الفنية والإدارية الخاصة بالفريق في المرحلة القادمة.

ويلتقي النادي الأهلي مع نادي بني سويف في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، وذلك يوم الثلاثاء الموافق
3 ديسمبر بملعب القاهرة الدولي.
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