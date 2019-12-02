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بيان هام من الأرصاد حول طقس الاثنين

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 12:31 ص
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بوابة الفجر
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر 2019، حيث يحرص عدد كبير من المواطنين على الاستعلام بشكل يومي على حالة الطقس.


وتوقعت الهيئة أن يسود طقس مائل للدفء شمالًا، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا.


وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، حيث تكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية، موضحة أن الرؤية الأفقية تقل في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.


وأضافت الهيئة العامة للأرصاد، أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

بيان هام من الأرصاد حول طقس الاثنين
بيان هام من الأرصاد حول طقس الاثنين
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