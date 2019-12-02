صابر الرباعي يصف شعوره بعد نجاح حفله بموسم الرياض













أحيا الفنان التونسي صابر الرباعي، حفلًا غنائيًا مميزًا وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض في منطقة البوليفارد، على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم.وتألق الرباعي خلال السهرة التي ضجت بعدد كبير من الجمهور، الذي تفاعل مع أغانيه بشكل لافت ورددوا كلماتها معه بصوت عال مستقبلين إياه بحفاوة كبيرة.وعلى هامش الحفل، كان لبرنامج عرب وود لقاء قصير مع الرباعي، الذي عبر عن مدى سعادته بالتواجد في مثل هذا الحدث المميز الكبير، ومعه جمع ثقافي وفني شامل من كبار النجوم.وقد أضفى الرباعي حالة من البهجة على قلوب الجمهور عندما اعتلى المسرح وشارك الفنانة السورية أصالة أغنيتهما الشهيرة "على اللي جرى" وسط تصفيق حار من الحضور.