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هدافي الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة بهدف ميسي Messi

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 12:24 ص
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ميسي من مواجهة اليوم
ميسي من مواجهة اليوم
علي ماهر حلمى
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انتهت مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز، بمواجهة من العيار الثقيل حيث استضاف نادي اتلتيكو مدريد نظيره فريق برشلونة، على ملعب وندا ميتروبوليتانو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وحقق نادي برشلونة فوزا هاما خارج ارضه علي حساب نظيره فريق أتلتيكو مدريد بنتيجة هدف مقابل لاشئ سجله النجم الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي ليقود البارسا لصدارة ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز رفقة نادي ريال مدريد.

ويرتفع رصيده من الأهداف الي 9 خلف المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي ريال مدريد الذي يمتلك عشرة أهداف حتي الآن في بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

وجاءت قائمة هدافي بطولة الدوري الاسباني الممتاز بعد انتهاء مباراة برشلونة و أتلتيكو مدريد كالتالي:

كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد 10 أهداف.
ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة 9 أهداف.
جيرارد مورينو مهاجم نادي فياريال 8 أهداف.
لورين مورون مهاجم نادي ريال بيتيس 8 أهداف.
لوكاس بيريز مهاجم نادي الافيس 8 أهداف.
ويليام خوسيه مهاجم نادي ريال سوسيداد 7 أهداف.
لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة 7 أهداف.
دانيال باريخو مهاجم نادي فالنسيا 6 أهداف.
جوميز مهاجم نادي فالنسيا 6 أهداف.
خوسيلو مهاجم نادي الافيس 6 أهداف.
سانتي كازرلا صانع ألعاب نادي فياريال 5 أهداف.
إيكامبي مهاجم نادي فياريال 5 أهداف.
الفارو موراتا مهاجم نادي أتليتكو مدريد 5 أهداف.
لوكاس أوكامبوس مهاجم نادي إشبيليه 5 أهداف.
أنخيل رودريجيز مهاجم نادي خيتافي 5 أهداف.
جايمي ماتا مهاجم نادي خيتافي 5 أهداف.
مونياين مهاجم نادي اتليتك بيلباو 5 أهداف.

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