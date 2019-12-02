عمرو أديب ساخرا من لقاء محمد علي مع الجزيرة: "نبغة.. كل ما يحطوه أمام ميكروفون يعك" (فيديو)



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن مذيع الجزيرة كان يداعب محمد علي بشأن أسماء المتعاونين معه، معلقا: "الجهبز محمد علي قال كل أسامي المتعاونين معه ومنهم إبراهيم منير، وأيمن نور، ويحيى حامد، نطق من أول كف، ولو ضغطنا عليه هيقول بياخد كام.. قولنالكم ده شغال معاهم، قولتوا ده طاهر ومحدش بيأثر عليه".



ولفت إلى أن محمد علي صرح أنه يتواصل مع الإخواني إبراهيم منير، معلقا: "في إخوان بيموتوا عشان يوصلوا لإبراهيم منير ومش عارفين، لكن محمد علي كلمه.. هو ده الراجل اللي يحدد مستقبل مصر".



سخر الإعلامي عمرو أديب، من لقاء الهارب محمد علي، على قناة الجزيرة، قائلا: "نبغة وكل ما يحطوه أمام ميكروفون يعك، واللي بيوقعه واحد من الجزيرة قناة حليفة".