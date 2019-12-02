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تعرف على أجندة منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة (فيديو)

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:22 ص
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف كريم عبد العاطي، المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن أجندة منتدى شباب العالم، موضحًا أنه يقدم نموذج الاتحاد من أجل المتوسط، والذي يشارك فيه مجموعة من دول العالم من الاتحاد الأوروبي ومن دول جنوب وشرق المتوسط.

وأضاف "عبد العاطي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأحد، أن العنوان الرئيسي لمنتدى شباب العالم هو "معًا من أجل الاستقرار والسلام والتنمية"، لافتًا إلى أن المنتدى سيتحدث عن الجانب الأمني والاقتصادي والاجتماعي، وسيعمل على نقل الخبرات بين دول العالم.

وأكد أن منتدى شباب العالم فرصة لمشاركة الشباب المصري، وتوسيع النطاق على مستوى العالم لمشاركة شباب العالم؛ مما يؤدي إلى تبادل الثقافات المختلفة.
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الكلمات المفتاحية

منتدى شباب العالم توك شو اجندة منتدى شباب العالم إكسترا نيوز

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