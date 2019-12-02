خبير استراتيجي يكشف أهداف اتفاقية أردوغان والسراج

قال زياد عقل، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تركيا تسعى لإعادة إحياء دورها في الشرق الأوسط ومنطقة جنوب المتوسط وشمال إفريقيا من خلال المراهنة على نظم سياسية جديدة تدين بالولاء لأنقرة، موضحا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لديه مخطط لتطبيقه فى تركيا وإقليم البحر المتوسط، وما يفعله أردوغان هو جزء من برنامج يتبعه منذ سنوات.



وأضاف "عقل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "CBC"، اليوم الأحد، أن أنقرة تمارس الرهان التركى على العالم العربي وإنشاء نظم سياسية لإدارة العالم العربي، معلقًا: "فشلت فى 2011 فى الدول العربية، وتتطلع تطبيق هذا فى ليبيا والسيطرة عليها ولكن لن تتمكن من السيطرة عليها".



وأشار الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى أن حكومة الوفاق في ليبيا برئاسة فايز السراج، تسعى من خلال توقيع اتفاق مع تركيا للحصول على دعم سياسي فشلت في الحصول عليه من الداخل الليبي.

