Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بالليجا

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 12:15 ص
Advertisements
ميسي من مواجهة اليوم
ميسي من مواجهة اليوم
علاء خليف
Advertisements
انتزع فريق برشلونة فوزًا ثمينًا من مضيفه أتليتكو مدريد بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد الموافق 1 ديسمبر لعام 2019، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز (الليجا) بالموسم الحالي 2019 – 2020، وأقيمت المباراة على ستاد "واندا ميتروبوليتانو" معقل الاتليتي.

وجاء هدف برشلونة الوحيد عن طريق الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 86 من زمن اللقاء، بعد تسديدة قوية من علي حدود منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس أوبلاك، ليفوز البرسا 1-0.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برشلونة إلي 31 نقطة ليتصدر ترتيب الدوري الإسباني متفوقا على ريال مدريد بفارق الأهداف، بينما يحتل إشبيلية المركز الثالث برصيد 30 نقطة، وتوقف رصيد أتليتكو مدريد عند 25 نقطة بالمركز السادس في جدول الليجا الاسبانية.

موعد مباراة برشلونة القادمة:

يخوض فريق برشلونة مواجهة سهلة نسبيًا ضد فريق ريال مايوركا ستقام على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني، يوم السبت الموافق السابع من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وستقام مباراة برشلونة وريال مايوركا في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت مدينة أبوظبي.

وستذاع مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا يوم السبت المقبل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الرسمي لمباريات الدوري الإسباني والدوريات العالمية والبطولات الرياضية الكبري، كما سيوفر موقعنا الفجر الرياضي بث مباشر بجودة فائقة للمباراة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميسي من مواجهة اليوم ميسي موعد مباراة برشلونة القادمة ترتيب دوري الا الجولة الخامسة عشر

أخبار تهمك

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

منذ حوالي 6 ساعات

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة اليوم.. barcelona

منذ ساعتين و 31 دقيقة

«يلا شوت» bein LIVE مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم Kora SPORT

منذ ساعتين و 49 دقيقة

سر اختفاء صالح جمعة ومصيره مع الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة برشلونة ضد اتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الاسباني بث مباشر Barc

منذ ساعتين و 35 دقيقة

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

منذ يوم

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد.. هدف ميسي «الخرافي» يقود البرسا لصدارة الدوري الإسباني Messi

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. إصابة نجم برشلونة أمام أتليتكو مدريد

منذ ساعة

«يلا شوت لايف» NOW Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش برشلونة

منذ ساعتين

كورة لايف| بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والتي ستقام مساء اليوم الأحد الموافق 2-12-2019

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

منذ حوالي 4 ساعات

أهداف مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد.. هدف ميسي «لا يصدق» barcelona vs atletico madrid

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الأهلي يحاول إقناع الموهبة الكبرى بتفعيل بند العودة في الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

يوتيوب beIN Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة برشلونة ا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 8 ساعات

هدف ميسي اليوم في شباك أتلتيكو مدريد Messi Goal

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مباريات برشلونة في "سبتمبر".. 4 مواجهات "تعرف عليهم"

جدول مباريات برشلونة خلال شهر "سبتمبر"

تحديد موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بالدور الثاني في الليجا

ترتيب الدوري الاسباني بعد تعادل الريال وأتليتكو في "ديربي مدريد"

ترتيب الدوري الاسباني اليوم بعد فوز برشلونة على ليجانيس

موعد مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد اليوم الأحد 1/12/2019 في الدوري الإسباني.. مشاهدة مباراة برشلونة اليوم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:01 م

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

هدف ميسي اليوم في شباك أتلتيكو مدريد Messi Goal

09:14 م

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة اليوم.. barcelona

10:19 م

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد.. هدف ميسي «الخرافي» يقود البرسا لصدارة الدوري الإسباني Messi

09:54 م

أهداف مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد.. هدف ميسي «لا يصدق» barcelona vs atletico madrid

09:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status