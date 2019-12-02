باحث في الشؤون الليبية يكشف خطورة اتفاق السراج مع تركيا

أوضح الدكتور زياد عقل، الباحث في الشئون الليبية ودول شمال المتوسط بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية، أن اتفاقية حكومة السراج مع تركيا، تمثل عودة تركيا كفاعل في منطقة جنوب المتوسط وشمال إفريقيا وهو الغرض الاساسي من التدخل التركي في الشان الليبي، خاصة فيما يتعلق بمصالح متعلقة بقضية الغاز الطبيعي ومن الطبيعي أن تكون مصر مستاءة من هذا الاتفاق حيث أنه يحدث نوعًا من تحول موازين القوى.



وتابع "عقل"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الأحد: "مما لاشك فيه أن تركيا تستخدم الملف الليبي كأحد الكروت التي تستخدمها مع الغرب والولايات المتحدة وبالتالي هناك مثابرة من قبل تركيا فيما يخص هذا الملف وإستخدامه قدر المستطاع".



وأكد أن مصر ليست ضحية لأي تكتيكات، لكن المسالة تم استخدمها بعدة أشكال وعدة أبعاد بحيث يكون النفوذ في جنوب المتوسط أحد مصادر النفوذ الإقليمي لدول مختلفة، مضيفًا أنه لاشك أنها مصر آلية دول الجوار مثل دور مصر والجزائر رغم الأزمات التي تتعرض لها دولة الجزائر يزيد ذلك من العبء على كاهل مصر في تحمل أعباء هذا الملف.

