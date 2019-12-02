Advertisements
Advertisements
Advertisements

باحث في الشؤون الليبية يكشف خطورة اتفاق السراج مع تركيا

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 03:00 ص
Advertisements
الدكتور زياد عقل
الدكتور زياد عقل
أمنية فوزي
Advertisements
أوضح الدكتور زياد عقل، الباحث في الشئون الليبية ودول شمال المتوسط بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية، أن اتفاقية حكومة السراج مع تركيا، تمثل عودة تركيا كفاعل في منطقة جنوب المتوسط وشمال إفريقيا وهو الغرض الاساسي من التدخل التركي في الشان الليبي، خاصة فيما يتعلق بمصالح متعلقة بقضية الغاز الطبيعي ومن الطبيعي أن تكون مصر مستاءة من هذا الاتفاق حيث أنه يحدث نوعًا من تحول موازين القوى.

وتابع "عقل"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الأحد: "مما لاشك فيه أن تركيا تستخدم الملف الليبي كأحد الكروت التي تستخدمها مع الغرب والولايات المتحدة وبالتالي هناك مثابرة من قبل تركيا فيما يخص هذا الملف وإستخدامه قدر المستطاع".

وأكد أن مصر ليست ضحية لأي تكتيكات، لكن المسالة تم استخدمها بعدة أشكال وعدة أبعاد بحيث يكون النفوذ في جنوب المتوسط أحد مصادر النفوذ الإقليمي لدول مختلفة، مضيفًا أنه لاشك أنها مصر آلية دول الجوار مثل دور مصر والجزائر رغم الأزمات التي تتعرض لها دولة الجزائر يزيد ذلك من العبء على كاهل مصر في تحمل أعباء هذا الملف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

لميس الحديدي فايز السراج الدكتور زياد عقل اتفاق السراج مع تركيا

أخبار تهمك

عاجل.. رد فعل الراقصة جوهرة على تسريب فيديو اباحي لها

منذ حوالي 3 ساعات

هدف ميسي اليوم في شباك أتلتيكو مدريد Messi Goal

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد.. هدف ميسي «الخرافي» يقود البرسا لصدارة الدوري الإسباني Messi

منذ حوالي 6 ساعات

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. هروب نجم الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة برشلونة ضد اتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الاسباني بث مباشر Barc

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحاول إقناع الموهبة الكبرى بتفعيل بند العودة في الموسم الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

منذ حوالي 7 ساعات

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة اليوم.. barcelona

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. هروب حمدي النقاز وفسخ تعاقده مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

يوتيوب beIN Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة برشلونة ا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

منذ يوم

أهداف مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد.. هدف ميسي «لا يصدق» barcelona vs atletico madrid

منذ حوالي 6 ساعات

سر اختفاء صالح جمعة ومصيره مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

قضية ريجيني والملف الليبي".. تفاصيل القمة المصرية الإيطالية بين "السيسي" و"كونتي"

محلل سياسي: استفزاز تركيا لمصر واليونان وقبرص عملية بائسة يائسة

بعد الاتفاق الليبي التركي.. "أديب": "مصر وتركيا أصبحتا وجها لوجه"

باحث: الاتفاق الليبي التركي يضر عدد من الدول وعلى رأسها مصر

باحث في الشأن الليبي: اتفاق السراج مع تركيا غير واضح المعالم حتى الآن

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:01 م

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

هدف ميسي اليوم في شباك أتلتيكو مدريد Messi Goal

09:14 م

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

12:17 ص

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

05:02 م

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة اليوم.. barcelona

10:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status